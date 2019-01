Grauwe ganzen mogen niet zomaar afgeschoten worden, boeren moeten gewassen anders beschermen

DEN BOSCH - Grauwe ganzen die hele gewassen kaalvreten zijn de angst van veel Brabantse boeren. Lange tijd werd er in de zomer geschoten op deze ganzen om het aantal terug te dringen. De provincie heeft nu besloten dat dit niet meer mag.

Stichting Faunabescherming spande een rechtszaak aan om tegen te gaan dat de grauw gans, een bedreigde diersoort, afgeschoten wordt om het aantal ganzen terug te dringen. Aan de andere kant zegt Faunabeheereenheid Noord-Brabant dat de vogels schade aanrichten op de gewassen van boeren. Harm Niesen, woordvoerder van de stichting Faunabescherming: “Wij vinden het geweldig dat de provincie nu heeft besloten niet meer zomaar te schieten op de ganzen.”

Dit betekent niet dat er helemaal geen ganzen meer afgeschoten mogen worden. “Er zijn volgens de wet drie gegronde redenen waarom de bedreigde grauwe gans geschoten mag worden”, legt Marco van der Wel uit, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie. Dit mag alleen als ze het vliegverkeer hinderen, als ze ziekten met zich meebrengen of als ze aanzienlijk schade aanrichten aan gewassen. Dat laatste moet dan wel echt bewezen zijn.

Schade door ganzen vergoed

Wanneer boeren schade aan hun gewassen hebben vanwege de ganzen, is er een speciaal fonds dat geld aan hen uitkeert. Dit is het Faunafonds. Om geld te krijgen moeten boeren, volgens Van der Wel, wel eerst bewezen hebben dat ze twee diervriendelijke manieren hebben geprobeerd om van de ganzen af te komen.

Van der Wel: “We moeten accepteren dat de ganzen gras eten, daarom vergoedt het fonds de schade voor de boeren.” Volgens de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren daalt het bedrag dat vergoed moet worden door het fonds al jaren. “Dat is dus een reden waarom afschieten van ganzen niet meer nodig is.”

Verjagen

Bovendien is afschieten volgens de politieke partij en de stichting niet de enige optie om van de ganzen af te komen. “Er zijn genoeg manieren om ganzen te verjagen”, zegt Niesen. Van der Wel vult aan: “Ganzen wegjagen door middel van vogelverschrikkers, een hond of een lazer, dat zijn allemaal opties.”

Maar er is volgens Niesen wel één voorwaarde waaraan voldaan moet worden, wil het lukken om de ganzen weg te jagen. “Er moet wel een plek zijn waar de ganzen naartoe kunnen, een rustgebied. Nu worden ze overal verjaagd en dat werkt natuurlijk niet.”

Al is jagen volgens de stichting ook niet effectief. “De boeren moeten gaan snappen hoe de natuur werkt. De ganzen die zij in de zomer doodschieten zijn vaak nog jong. Zij kunnen vaak helemaal niet zelfstandig overleven, zeker niet in de winter. Dan gaan ze toch dood”, legt Niesen uit. Dus is afschieten volgens hem niet effectief. “Je moet de natuur gewoon met rust laten en dan lost het probleem zich vanzelf op.”

Te vroeg voor conclusies

Voor de Faunabeheereenheid is het besluit van de provincie minder positief. “Wij vinden het jammer dat de ontheffing maar zo kort kon worden ingezet”, laat een woordvoerder weten. Zij vinden het nog te vroeg om conclusies te trekken over hoe het aantal ganzen zich nu zal ontwikkelen, maar vinden het goed dat het op een bepaalde manier nog steeds mogelijk is om de schade aan gewassen door ganzen te beperken.