Mist hindert vliegverkeer sinds donderdagmiddag niet langer op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Mist zorgde donderdagmorgen voor vertragingen op Eindhoven Airport. Ook wanneer je donderdag de weg op gaat, blijft het oppassen. Behalve voor gladheid waarschuwen weer- en verkeersdiensten namelijk ook voor dichte mist, al zal die na de middag minder worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Sinds zeven uur donderdagochtend zijn alle vluchten vanaf Eindhoven Airport later vertrokken dan gepland. Ook aankomende vluchten lopen vertraging op. Vijf vliegtuigen die hadden moeten landen op Eindhoven Airport, zijn naar andere luchthavens geleid.

Een woordvoerder van de luchthaven gaf donderdagochtend aan te verwachten dat de mist in de loop van de ochtend zou optrekken. Vliegtuigen zouden dan weer volgens planning moeten aankomen en vertrekken. Rond een uur of één in de middag werd het zicht op Eindhoven Airport iets beter.

Zicht minder dan 200 meter

De mist zorgde op de Brabantse wegen lokaal voor een zicht van minder dan tweehonderd meter. De mistwaarschuwing van het KNMI gold in eerste instantie tot acht uur donderdagochtend. Dit is inmiddels bijgesteld tot twee uur donderdagmiddag.









De waarschuwing voor gladheid door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten geldt in elk geval tot vrijdagochtend. Bovendien gaat het Donderdagnacht tot vrijdagmorgen sneeuwen vanuit het zuiden.