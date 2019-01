Deel dit artikel:













Bestuurder rijdt zich vast in zandhoop en veroorzaakt gaslek Foto: Gabor Heeres / SQ Vision

OSS - De brandweer moest woensdagnacht in Oss in actie komen voor een gaslek aan de Oostwal in het centrum van de stad. Dit ter hoogte van Hotel de Weverij. Daar aangekomen trof de brandweer een verlaten bestelauto aan die vaststond in het zand. Er was volgens omstanders duidelijk sprake van een gaslucht.

Geschreven door Sandra Kagie

Ter hoogte van Hotel de Weverij is de weg al een tijdje afgesloten vanwege werkzaamheden. Er liggen diverse zandhopen. En daartussen stond de bestelwagen. Volgens omstanders had de auto een gasleiding kapotgetrokken. De melding van het gaslek kwam rond vier uur bij de brandweer binnen.



Wat de auto op de plek deed en hoe deze daar terecht is gekomen, is niet duidelijk. Er was niemand meer bij de auto toen de brandweer deze ontdekte. Hele kluif

De brandweer en medewerkers van Enexis hebben de situatie veiliggesteld. Het gaslek is gedicht. Een berger had volgens omstanders uiteindelijk nog een hele kluif aan het wegkrijgen van de auto uit de zandhopen.