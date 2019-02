Deel dit artikel:













Patricia reed 40 kilometer om bij 3 Uurkes Vurraf te zijn

MOLENSCHOT - Het is rood-wit geblokt en wie het vindt, wint kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf. We hebben het natuurlijk over ons Brabants Buske dat weer rond reed om kaartjes weg te geven voor dé aftrap van carnaval. Patricia stond al heel snel bij 't Buske om kans te maken op de tickets.

De regels zijn simpel, kom zo snel mogelijk in carnavalskleding naar de bus en de eerste 2 kandidaten spelen de Brabant Quiz. De winnaar gaat ervandoor met 4 tickets voor 3 Uurkes Vurraf! De hints worden weggegeven op de radio en in de stories op de Fijnfisjenie Facebookgroep. Na vandaag gaat 't Buske nog één keer op pad om tickets weg te geven. Ruim 40 kilometer rijden

Patricia was er snel bij! Ze vertrok vanuit Son en Breugel en door de hints te volgen via de radio had ze de bus gauw gelokaliseerd. Achtervolging

We hebben al eerder kaartjes weggegeven met het buske. Toen dachten mensen dat de kaartjes ook wel te winnen waren door 't buske te achtervolgen. Dat leverde grappige beelden op want Jordy en Betty lieten zich niet zomaar vangen: Vandaag geen geluk? Houd de website www.omroepbrabant.nl/win en de Facebookpagina van Omroep Brabant goed in de gaten voor nieuwe winacties!