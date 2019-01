Zwaargewonde na frontale botsing tussen auto en vrachtwagen op N612, weg afgesloten

HELMOND - Bij een frontale botsing met een vrachtwagen op de N612 tussen Lierop en Helmond is donderdagochtend de bestuurder van de personenwagen zwaargewond geraakt. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden.

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar het ambulancepersoneel besloot vanwege de ernst van de verwondingen niet op de traumahelikopter te wachten. De provinciale weg, die langs het kanaal ligt, is nog uren lang in beide rijrichtingen afgesloten.

Mogelijk week de bestuurder van de vrachtauto uit en kwam die zo op de verkeerde weghelft terecht, zo laat de politie weten.