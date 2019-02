Deel dit artikel:













LAATSTE KANS: Het Buske gaat voor de laatste keer op pad met kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf Betty en presentator Jordy geven de komende tijd kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf weg.

EINDHOVEN - Het is bijna carnaval. Wat ieder jaar weer spannend is voor alle carnavalsvierders is de vraag of ze bij Drie Uurkes Vurraf kunnen zijn: dé aftrap van carnaval in Brabant. De afgelopen weken hebben we presentator Jordy Graat en Betty van den Oetelaar op pad gestuurd met ons Brabants Buske om kaartjes voor het feest weg te geven. Vandaag is de laatste dag dat ze dat gaan doen. Lees dus snel verder als jij nog geen kaartjes hebt.

Geschreven door Daisy Schalkens

Het idee is simpel, vind het buske en win de kaartjes voor Drie Uurkes Vurraf. We helpen je een beetje door hints te geven via de radio en onze social media. Daarnaast is er één grote voorwaarde: je moet verkleed naar het buske komen. Dus trek je mooiste pekske maar uit de kast. De eerste hint krijg je hier alvast van ons cadeau. Meer prijzen

We hebben de afgelopen weken al meerdere mensen blij gemaakt met kaartjes voor Drie Uurkes Vurraf. Maar deze keer is nóg meer te winnen. Zo hebben we ook tickets meegenomen voor het Fijnfisjenie-cafe. Daar zetten Jordy en Betty de boel compleet op zijn kop tijdens carnaval. En dat is niet het enige. Kortom, zorg dat je maandag dat buske vindt!