Supersnel met openbaar vervoer van Breda naar Utrecht, maar of het een trein wordt is nog de vraag Kaart: ministerie.

BREDA - Het duurt nog elf jaar, maar dan rijdt er vanaf station Breda om de tien minuten een trein naar andere grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen en Zwolle. Ook moet er tussen Breda en Utrecht een snelle openbaar-vervoerverbinding komen, maar of dat een trein of een bus is moet nog blijken. "Een doorbraak. Erg goed nieuws", meent burgemeester Paul Depla.

Geschreven door Malini Witlox

Bredanaars die met de trein van Breda naar Utrecht willen reizen, moeten nu nog overstappen in Den Bosch en zijn relatief lang onderweg. Er gaat ook een bus. De Interliner rijdt tussen half zes uur 's ochtends en half zeven 's avonds minstens twee keer per uur en daarna tot tien uur één keer per uur. Met die bus ben je ruim een uur onderweg. Het gaat volgens burgemeester Paul Depla in ieder geval niet om deze bestaande buslijn, die ingetekend staat op een nieuwe kaart van het ministerie. "Dan zou de lijn niet op de kaart verschenen zijn", denkt hij. Bij het ministerie kunnen ze nog geen details geven over de plannen. Als het om een trein gaat, is elf jaar echter snel. Er loopt nu nog geen spoor tussen Breda en Utrecht. Dat betekent dat spoorbeheerder ProRail en de NS nog grond moeten onteigenen, iets waar vaak lange bezwaarprocedures mee gepaard gaan. Bij de onteigening van de Betuweroute had de NS bijvoorbeeld te maken met 1350 rechthebbenden. Bij tien procent van de zaken, kwamen de partijen niet tot een akkoord en deed de rechter een uitspraak.