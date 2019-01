Automobilist rijdt door na botsing met scootmobieler in Breda, slachtoffer raakt gewond

BREDA - Een scootmobieler is donderdag rond het middaguur gewond geraakt na een aanrijding met een auto in Breda. Dit gebeurde op de kruising van de Meidoornstraat en de Lunetstraat.

De automobilist reed na het ongeluk door. De politie is op zoek naar de bestuurder die in een rode Honda Civic rijdt.





De aanrijding gebeurde toen het slachtoffer wilde oversteken. De scootmobieler is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend.