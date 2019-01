Springen van tien meter hoog in het water in Eindhoven: 'Niet doen als je hoogtevrees hebt'

“Water is keihard”, zegt Nancy Roza van de zwembond KNZB. “Als je van het tien meter platform springt en plat op het water komt, is dat vergelijkbaar met een auto die met 50 kilometer per uur tegen een muur aanrijdt.” Roza is bij de zwembond zo’n beetje het ‘manusje van alles’ als het gaat over schoonspringen, dat in de rest van de wereld diving heet.

Angst

Hoe slagen schoonspringers erin om de angst te overwinnen, als ze van de tien meter-plank gaan? “Als je hoogtevrees heb, moet je daar niet van afgaan. Gevaarlijk is het niet, als je maar doet wat de coach zegt. Angst overwinnen kan alleen maar door het te doen en positieve ervaringen te hebben en realiseer je: springers beginnen altijd lager. Pas als de coach denkt dat het kan, dan kan het", aldus Roza.





Kleine sport die snakt naar meer bekendheid

"We zitten de afgelopen jaren weer in de lift als het gaat om exposure. Celine van Duijn werd Europees kampioen en dat maakt deze kleine sport dan weer wat groter. Meer successen kunnen we absoluut gebruiken”, aldus Roza. Het Pieter van den Hoogenband is het ‘thuisbad’ voor de Nederlandse springselectie. “Ik durf te zeggen dat we er bij zijn in Tokyo 2020, ik heb alle vertrouwen in de sporters en bondscoach die we hebben.”