NAC heeft gewenste defensieve versterking binnen, Bredase club huurt Dorian Dervite

BREDA - NAC was op zoek naar een extra centrale verdediger, op de laatste dag van de transfermarkt heeft het die gevonden in de persoon van Dorian Dervite. De Fransman wordt de rest van het seizoen gehuurd van RSC Charleroi.

Dervite ontbreekt nog tijdens het belangrijke duel met De Graafschap. De dertigjarige achterhoedespeler sluit op zaterdag aan bij de selectie van trainer Mitchell van der Gaag.

'Ik kan niet wachten'

"Ik ben heel blij om hier te mogen tekenen", zegt Dervite op de website van zijn nieuwe club. "Ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk te beginnen. Afgelopen zomer stond mijn zaakwaarnemer al in contact met NAC. De overgang vond toen helaas niet plaats, maar nu ben ik er alsnog. Hopelijk kan ik iets toevoegen aan de ploeg."

Dervite stelt zich voor. "Ik ben een centrale verdediger. Ik heb vooral in de Engelse Championship gespeeld in mijn carrière, dus ik houd van de fysieke duels. Ik ben een goede kopper en kan ook opbouwen, dus hopelijk pas ik goed in het team. Ik hoorde dat de supporters in Breda geweldig zijn, dat het stadion nagenoeg elke wedstrijd helemaal is uitverkocht. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik kan niet wachten om op het veld te staan."

Dervite, in de jeugd actief voor Lille en Tottenham Hotspur. speelde in zijn carrière voor Southend United, Villarreal B, Charlton Athletic, Bolton Wanderers en Charleroi.