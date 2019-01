Michael van Gerwen gaat voor vijf op een rij bij The Masters: 'Hij wil nog dominanter zijn'

EINDHOVEN - De laatste vier edities van The Masters werden allemaal gewonnen door Michael van Gerwen. Vrijdagavond begint hij zijn jacht op de vijfde titel op rij. Bij het toernooi, waar de beste zestien darters van de wereld worden uitgenodigd, start Mighty Mike zijn zoektocht naar nog meer zeges dan in het afgelopen jaar.

“The Masters is altijd een mooi moment om te kijken in welke vorm de topdarters zijn na een paar weken vakantie”, zegt dartskenner Joost van Erp. “Van Gerwen zei het vorige week treffend, hij was wat roestig. Hij gaf ook aan dat je het niet verleert, maar je hebt wel even nodig om er weer in te komen. Daarom was het voor hem wel fijn dat hij zo’n Kings of Darts kon gooien.”

Dominante Van Gerwen

In de ogen van Van Erp is het vooral een leuk toernooi. “De top komt weer in actie. Ik ben vooral ook benieuwd. Afgelopen jaar waren er veel verschillende winnaars, dan kun je denken aan de Premier League-winst van Mensur Suljovic en de EK-zege van James Wade. Ik ben nieuwsgierig of er weer veel verschillende winnaars komen of dat Van Gerwen nog dominanter zal zijn.”

Het is niet zo dat Van Gerwen met het winnen van het WK zijn drive verdwenen is. “Absoluut niet. Hij is nog hongeriger. Hij gaat ongeveer hetzelfde gooien als afgelopen jaar, maar hij wil nog meer winnen. Hij wil nog dominanter zijn. Er is wel één toernooi waar Mighty Mike extra graag wil winnen, de Champions League. Die staat nog niet op zijn erelijst.”

Masters zonder Anderson

Van Gerwen begint zijn Masters met een wedstrijd tegen Jonny Clayton. Verder in het toernooi komt hij mogelijk grotere namen tegen. Gary Anderson, door MvG vaak gezien als grootste concurrent, is geen mogelijke tegenstander. De Schot heeft zich afgemeld met een blessure. “Voor het toernooi wel jammer.”

Vier op een rij

Bij de zevende editie van The Masters kan Van Gerwen zijn vijfde eindzege boeken. De regerend wereldkampioen won de laatste vier edities. Twee keer was Raymond van Barneveld de tegenstander, Gary Anderson en Dave Chisnall werden in de andere finales verslagen.