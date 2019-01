Geen pijn meer voor Jeffrey Herlings, maar motorcrosser moet streep zetten door start nieuw seizoen

OPLOO - Jeffrey Herlings mist de start van het MXGP-seizoen. De motorcrosser moest afgelopen weekend na een crash worden geopereerd aan een breuk in zijn voet. Herlings heeft geen pijn meer, maar over zes weken weet hij pas meer over het herstel van zijn voet. En dan is de eerste wedstrijd van het seizoen al achter de rug.

"Ik maakte na een sprong een rare landing en zat iets te dicht tegen de grondwal aan de zijkant van de baan. Mijn voet raakte als het ware bekneld tussen de motor en de grondwal. Ik wist direct dat ik in de problemen zat", legt Herlings in een persverklaring uit over zijn ongeluk. "Toen we zagen dat mijn voet begon te zwellen, hebben we besloten om zo snel mogelijk een operatie uit te laten voeren."

Herlings kwam ten val in Spanje, maar werd niet veel later geopereerd in België. "Het goede nieuws is dat de dokter en zijn team tevreden waren met het verloop van de operatie. Ik heb nu geen pijn meer en mijn voet is niet langer opgezwollen. Over zes weken weet ik meer en zullen we zien hoe het herstel van mijn voet gaat."

MXGP-start

Door de herstelperiode mist Herlings sowieso de start van het nieuwe MXGP-seizoen, begin maart in Argentinië. De wereldkampioen van het afgelopen jaar begint dan ook met een achterstand aan het jaar waarin hij wilde gaan voor prolongatie van die titel. Toch blijft Herlings positief. "We hebben tot aan deze tegenslag een goede voorbereiding op het seizoen afgewerkt en het is nu zaak om zo snel mogelijk terug te keren op dat niveau. Ik wil al mijn fans bedanken voor hun berichten en steun. Ik kom sterker terug!"

'Grote teleurstelling'

"Voor het team en voor Jeffrey is dit een grote teleurstelling", zegt KTM-teammanager Dirk Gruebel. "Natuurlijk hebben we onze rijders het liefst fit en gezond aan de start van het nieuwe seizoen. Het is jammer dat de gevolgen van dit voorval zo groot zijn. Op een ander deel van het circuit was hij mogelijk zonder problemen weggekomen."

"De operatie is goed gegaan en er is niets mis met zijn enkel. Hij kijkt er nu naar uit om te herstellen en terug te keren in de MXGP, in de vorm van 2018."