12 auto’s betrokken bij kettingbotsing op A2 bij Eindhoven

Een kettingbotsing tussen Boxtel en Best zorgt voor ruim een uur vertraging. (Foto; Sander van Gils)

EINDHOVEN - Bij een kettingbotsing op de A2 bij Eindhoven zijn donderdagavond twaalf auto's betrokken. Het ongeval zorgt volgens de ANWB voor meer dan een uur vertraging tussen Eindhoven en Den Bosch.

Tussen knooppunt Batadorp en Boxtel stond iets na zeven uur een file van zeven kilometer. Mensen wordt geadviseerd om te rijden via Tilburg over de A58 en de A65.









Er is één gewonde gevallen en er is veel blikschade, volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het is niet duidelijk wat de verwondingen zijn van het slachtoffer.