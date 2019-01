'Waar vind ik een gynaecoloog?', Roemeense supermarkt van Raluca is steunpunt voor arbeidsmigranten

ZEVENBERGEN - Raluca de Jong heeft sinds een jaar een Roemeense supermarkt in Zevenbergen. Maar ze doet veel meer dan alleen haar supermarkt runnen. Ze is ook een soort steunpunt, waar Roemenen komen als ze vragen hebben.

“Het zijn vaak hele simpele vragen”, zegt Raluca. “Hoe zoek ik een huis? Hoe activeer ik een bankierapp, waar moet ik naar de huisarts of de gynaecoloog?” Ze probeert de mensen zo goed mogelijk te helpen. “Heel veel arbeidsmigranten hebben dit soort problemen”, stelt ze.





Volgens Raluca is het voor deze mensen moeilijk om op gang te komen in Nederland. “Veel mensen praten geen Nederlands, of geen Engels. Ze kunnen nergens terecht”, zeg ze. Behalve bij haar dan. “Ik vind het hartstikke leuk om ze te helpen, dat is helemaal geen moeite.”

Aan de bel trekken

Raluca besprak het probleem met een Roemeense vriendin, die ook gemeenteraadslid is voor het CDA. Liliana Ardon kwam, net als Raluca, jaren geleden naar Nederland voor de liefde. “Raluca vertelde me hoe groot de problemen zijn die de arbeidsmigranten hebben met de huisvesting en voorzieningen”, zegt Ardon. “Toen dacht ik, we moeten nu aan de bel trekken.”





Volgens het raadslid voor de gemeente Moerdijk zou er een soort informatiekaart moeten komen, waarop de Roemenen en andere arbeidsmigranten direct alle nuttige informatie kunnen vinden. Het CDA trekt hier in op met de SP. Die partij vindt namelijk dat er veel betere huisvesting moet komen voor deze mensen.

'Ik zou het missen'

Hoewel Raluca de mensen met liefde helpt, zouden mensen volgens haar beter geïnformeerd moeten worden. “Over wat hun rechten en plichten hier zijn, maar ook hoe ze zich moeten gedragen en waar ze hun vragen kunnen stellen. Dat zou al een hele vooruitgang zijn”, zegt ze. “Al zou ik het wel missen als ik ze niet meer hoef te helpen”, lacht ze.

Het CDA en de SP willen nu in de gemeenteraad bespreken hoe deze mensen beter geïnformeerd kunnen worden. De partijen hopen dat er een gemeentelijk beleid komt.