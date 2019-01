Deel dit artikel:













Groepsverkrachting van vrouw (24): justitie eist werkstraffen en jeugddetentie tegen tieners Werkstraffen en jeugddetentie geëist tegen de tieners (Archieffoto).

BREDA - Tegen vijf tieners van 16 tot 19 heeft het Openbaar Ministerie werkstraffen en jeugddetentie geëist voor het verkrachten van een 24-jarige vrouw. Tegen een zesde verdachte werd jeugd-tbs geëist. De Tilburgse vrouw is verstandelijk beperkt. Volgens de aanklager hebben de jonge verdachten zich schuldig gemaakt aan groepsverkrachting en is dat meerdere keren gebeurd in een periode van twee maanden.

De jongens uit Tilburg zouden ook spullen van de vrouw hebben gestolen in haar huis. Volgens het OM moeten de jongens ook een schadevergoeding aan de vrouw betalen. De jongens zijn opgepakt nadat de vrouw aangifte had gedaan. Het misbruik stopte pas toen ze verhuisd was uit Tilburg-Noord. LEES OOK: Groep tieners opgepakt voor maandenlang seksueel misbruik van vrouw (24) Tilburgse jeugdgroep

De jongens werden in 2017 thuis of op school opgepakt en hoorden volgens de politie bij een Tilburgse jeugdgroep. De meeste jongens hadden geen strafblad en waren geen criminelen. Volgens advocaat Govers uit Tilburg, die een van de tieners bijstaat, zouden de jongens de vrouw niet hebben gedwongen. De vrouw zou de jongens zelf hebben uitgenodigd en vrijwillig seks hebben gehad. Aangifte

"Zij nam altijd zelf contact op, zij nodigde de jongens zelf uit en zij deed altijd zelf de deur open." Het verhaal van de Tilburgse is anders. Zij durfde pas aangifte te doen, nadat ze was verhuisd uit de wijk in Tilburg-Noord. De kinderrechter doet 15 februari uitspraak. Lees ook: Tilburgse vrouw die maandenlang seksueel misbruikt zou zijn, is 'verstandelijk beperkt'