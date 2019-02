Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wakker in een witte wereld Foto: Pim Verkoelen / SQ Vision Wit in Waalre. (Foto: Hans van Hamersveld)

EINDHOVEN - Grote kans dat je vanochtend wakker wordt in een witte wereld. Een sneeuwfront is vrijdagochtend heel vroeg vanuit België over onze provincie getrokken. De temperatuur ligt nog onder het vriespunt. Dus de sneeuw zal nog even blijven liggen.

Geschreven door Sandra Kagie



Sneeuw trekt weg uit Brabant (Beeld BuienRadar, vrijdagochtend 5.00 uur) In de loop van de ochtend loopt de temperatuur op en zal de sneeuw verdwijnen. Vrijdagmiddag wordt het uiteindelijk zo'n vier tot zes graden. Het KNMI waarschuwt in heel het land voor kans op gladheid door sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten. Voor heel de dag is code geel afgegeven.