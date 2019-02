Deel dit artikel:













Wakker in een witte wereld [FOTO's] Mill vrijdagochtend. (Foto: Marco van den Broek / SQ Vision) Boekel witgekleurd. (Foto: Danny van Schijndel) Sneeuw in Sint-Michielsgestel. (Foto: Sandra Kagie) Foto: Pim Verkoelen / SQ Vision Wit in Waalre. (Foto: Hans van Hamersveld)

EINDHOVEN - We worden vrijdag wakker in een witte wereld. Een sneeuwfront is vrijdagochtend vroeg vanuit België over onze provincie getrokken. De temperatuur ligt rond half zeven nog onder het vriespunt. Dus de sneeuw zal nog even blijven liggen.

Geschreven door Sandra Kagie





In de loop van vrijdagochtend loopt de temperatuur op en zal de sneeuw verdwijnen. Vrijdagmiddag wordt het uiteindelijk zo'n vier tot zes graden.





Sneeuw in Sint-Michielsgestel. (Foto: Sandra Kagie)



Wit in Udenhout. (Foto: Erik Haverhals / FPMB) Het KNMI waarschuwt in heel het land voor kans op gladheid door sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten. Voor heel de dag is code geel afgegeven. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers voldoende afstand te houden, strooiploegen de ruimte te geven en je rijstijl aan te passen.

Minder treinen

De NS zet vrijdagochtend minder treinen in vanwege de sneeuw die over het land trekt. Op het traject Eindhoven - Amsterdam wordt en in het oosten en zuidoosten is de dienstregeling aangepast. De aangepaste dienstregeling geldt volgens de NS tot 10.00 uur. De NS adviseert reizigers de reisplanner te raadplegen voordat ze op pad gaan.

Foto: Pim Verkoelen / SQ Vision

Waalwijk (Foto: Martha Kivits)

Boxmeer (Foto: Bjorn Jacobs)