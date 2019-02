Deel dit artikel:













Brand in café De Preek in Uden: 'Vermoedelijk brandstichting' Foto: Addy Smits / 112journaal

UDEN - In de serre van café De Preek in Uden heeft vrijdagochtend een brand gewoed. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat. De brand breidde zich na het ontstaan rond half vijf volgens omstanders snel uit richting het dak van het café aan de Markt in Uden.

Geschreven door Sandra Kagie

Door de brand in het café ging ook het brandalarm bij Hotel Brasserie Verhoeven, dat naast het café ligt, af. Het hotel werd vervolgens ontruimd. Gasten konden volgens omstanders veilig naar buiten komen. De brandweer had de situatie snel onder controle. Volgens omstanders is de schade aan het café behoorlijk. Ook de gevel van het hotel zou schade hebben opgelopen.