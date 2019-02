Deel dit artikel:













Brand in café De Preek in Uden veroorzaakt door brandende dekenkist: 'Vermoedelijk brandstichting' Foto: Addy Smits / 112journaal

UDEN - Onder de luifel aan de voorkant van café De Preek in Uden heeft vrijdagochtend een brand gewoed. Volgens de bedrijfsleider van het hotel naast het café aan de Markt in Uden is een dekenkist die daar stond vermoedelijk in brand gestoken. Zo zou de brand zijn ontstaan. De politie liet vrijdagochtend al weten te vermoeden dat er sprake is geweest van brandstichting.

Geschreven door Sandra Kagie

De brand breidde zich na het ontstaan rond half vijf volgens omstanders snel uit richting het dak van het café aan de Markt in Uden. Door de brand in het café ging ook het brandalarm bij Hotel Brasserie Verhoeven, dat naast het café ligt, af. Het hotel werd vervolgens ontruimd. In het hotel waren op het moment van de brand volgens bedrijfsleider Thijs Opsteen zeven gasten aanwezig. "Ze stonden allemaal buiten op mij te wachten toen ik vanochtend vroeg aankwam", vertelt Van Opsteen. Hij werd rond half vijf wakker gebeld nadat het brandalarm was afgegaan. 'Schade behoorlijk'

De brandweer had de situatie snel onder controle. Maar volgens Van Opsteen is de schade zowel bij hem als bij de zaak van zijn buurman 'behoorlijk'. "Ons afdak en de gevel aan de voorkant hebben schade opgelopen. De luifel van de buren is verwoest en ook de gevel van zijn pand liep schade op", legt hij uit. Zijn zeven gasten zijn rond negen uur alweer allemaal uitgecheckt. Die moesten weer aan het werk", vertelt hij. Crowdfundactie

Om eigenaar Patrick Puyn van café De Preek een steuntje in de rug te geven, is inmiddels een crowdfundactie gestart.