Sylvia Hoeks te zien in reclame tijdens Super Bowl

MAARHEEZE - Actrice Sylvia Hoeks (35) is zondag te zien in een reclame tijdens de bekende Amerikaanse footballfinale Super Bowl. De actrice uit Maarheeze speelt de hoofdrol in een korte film voor vliegtuigmaatschappij Turkish Airlines. In totaal duurt de reclame zes minuten.

Super Bowl is het grootste sportevenementen in de Verenigde Staten van het jaar en wordt in de hele wereld uitgezonden. Waar het in de Verenigde Staten het meest draait om de wedstrijd, let de rest van de wereld vooral op de optredens in de rust en de reclames die te zien zijn.

Bedrijven staan dan ook in de rij om een reclame te mogen uitzenden tijdens het sportevenement. Voor één seconde reclame tijdens Super Bowl betaal je al zo'n 150.000 euro, dus reken maar uit hoe duur de reclame van Hoeks is.

Hoeks speelt in The Journey, zoals de korte film heet, een vrouw in Istanboel met een speciale opdracht. Turkish Airlines pakt het groots aan met de reclame, omdat de luchtvaartmaatschappij in 2019 85 jaar bestaat.

Naam in Hollywood en Gouden Kalf in Nederland

De regisseur van de reclame, Ridley Scott, werkte eerder samen met Hoeks in de film Blade Runner 2049. De actrice heeft verder haar naam gemaakt in Hollywood met de films Blade Runner II en The Girl in the Spider's Web.

Op het Nederlandse doek was ze onder andere te zien in de films Tirza, De Storm en De Bende van Oss, en in de series Vuurzee en Overspel. In 2007 ontving ze een Gouden Kalf voor 'Beste vrouwelijke hoofdrol' in de film Duska.

In De Bende van Oss speelde Hoeks de hoofdrol van cafébazin Johanna: