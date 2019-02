Mark dronk een maand lang geen alcohol: 'Ik ga niet door met stoppen, wel met minderen'

GEFFEN - Na een maand zonder alcohol, mogen deelnemers van de Brabantse actie Ikpas sinds vrijdag weer een drankje doen. 31 dagen lang probeerden 23.747 mensen in Nederland van de drank af te blijven. Eén van hen is Geffenaar Mark van der Doelen: "Niet drinken is goed gelukt."

"Het gaat prima, het is altijd gezellig om een drankje mee te doen, maar ik ben niet in de verleiding gekomen", vertelt Van der Doelen vrijdag trots in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. "Het is een kwestie van doen, maar dat is met meer dingen", vult hij aan. Het was alweer de derde keer dat hij meedeed aan de actie.

Minder snaaien

Dat deed hij vooral om zichzelf te bewijzen dat hij zonder drank kan: "Ik drink normaal 1 of 2 glazen wijn per dag. Dit was een periode om even tot rust te komen." De tweede drijfveer is zijn gezondheid: "Het is ook goed voor je lijf. Als ik een wijntje drink dan snaai ik er altijd iets bij, dus je eet wat meer."

Dat wierp zijn vruchten af. Mark viel vier kilo af én voelt zich inderdaad beter: "Ik ben fitter, energieker en ik slaap beter. Er zijn dus eigenlijk alleen maar voordelen."

Weer rust na carnaval

De Geffenaar is niet van plan om volledig te stoppen met het drinken van alcohol: "In februari doorgaan vind ik overdreven. Ik ga niet door met stoppen, wel met minderen."

Op 6 maart, de dag na carnaval, start een nieuwe actie, waarbij deelnemers 40 dagen stoppen met alcohol. Daar doet Van der Doelen wel weer aan mee.