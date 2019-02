Brabantse Stefan nog steeds in race voor wereldtitel sledehondenrennen

"De eerste dag was redelijke chaos, alle favorieten hadden problemen vanwege de verse sneeuw.", vertelt Stefan in het radioprogramma Wakker!. Desondanks kwam hij van die favorieten als beste uit de bus, Stefan eindigde na de eerste dag op de derde plek. De tweede etappe verliep super, Donker kwam als eerste over de eindstreep. Hij klom daarmee naar een tweede plaats.







Grote achterstand

Toch is Stefan niet helemaal tevreden, de organisatie maakte volgens hem een hele grote fout: "Het parcours was ingekort en de nummer één stuurden ze de verkeerde weg op. Ze hebben die toen dezelfde tijd als mij gegeven. Ik ben er dus niets mee opgeschoten." Zonder de actie van de organisatie was de Brabander waarschijnlijk wel koploper geweest.

Zijn achterstand op de eerste plaats is nu redelijk groot, 1 minuut 54. Donker blijft positief: "Misschien dat we het met deze extreme weersomstandigheden wel in kunnen halen. Als het heel zwaar is worden de verschillen groter en hebben we misschien nog kans."

Genieten met volle teugen

Donker geniet hoe dan ook enorm van de wedstrijd en ziet in dat het niet alleen om de winst gaat: "Ik ben alleen maar aan het jagen op plek 1, maar het is al super om vanuit zo'n underdogland als tweede te staan op het WK." Niet alleen Stefan geniet, ook de honden beleven een top tijd: "De honden zijn super fit en spelen graag in de verse sneeuw."