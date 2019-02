Deel dit artikel:













Brabantse Stefan tweede geworden op WK sledehondenrennen in Bessans Stefan en Ilse met hun sledehonden op het EK. (Foto: familie Donker)

BESSANS - Stefan Donker (30) uit Zevenbergschen Hoek deed in het Franse Bessans een gooi naar de wereldtitel sledehondenrennen. Hij was één van de grote favorieten en hoopte eerste te worden. Dat is niet gelukt, maar hij is trots op zijn tweede plek. Hij nam deel in de zes honden klasse.

Geschreven door Ilse Schoenmakers

In het programma Wakker vertelde Stefan niet helemaal tevreden te zijn over de organisatie: "De eerste dag was redelijke chaos, alle favorieten hadden problemen vanwege de verse sneeuw." Desondanks kwam hij van die favorieten als beste uit de bus, Stefan eindigde na de eerste dag op de derde plek. De tweede etappe verliep super, Donker kwam als eerste over de eindstreep. Hij klom daarmee naar een tweede plaats.

Zijn achterstand op de eerste plaats was redelijk groot, 1 minuut 54. maar Donker bleef positief. Het is niet gelukt die afstand te overbruggen, Geen eerste plek dus, maar hij heeft hoe dan ook genoten van de wedstrijd. Evenals zijn honden.