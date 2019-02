'Hij wordt bevrijd uit zijn ellende', Rini Wagtmans dankbaar voor hulp aan bokslegende Rudi Lubbers

SINT WILLEBRORD - Rini Wagtmans klinkt ontzettend dankbaar. "Rudi Lubbers wordt deze vrijdag geholpen", vertelt de oud-wielrenner uit Sint Willebrord aan Omroep Brabant. Wagtmans zette zich de afgelopen dagen met ziel en zaligheid in voor de oud-bokser, die aan lager wal is geraakt.

Lubbers woont met zijn partner Ria en zwerfhonden in Bulgarije in een aftands bestelbusje. Zonder gas, water, licht of sanitaire voorzieningen. Voor hun leven werd - zeker in deze kou - gevreesd. Ook door Lubbers zelf. "Er kan hier wel een meter sneeuw vallen.”

Crowdfundingactie

Zondag werd in het tv-programma 'Andere Tijden Sport' aandacht besteed aan de situatie van Lubbers en Ria en werd een e-mailadres geopend waar mensen hulp konden bieden. Donderdag werd er ook een crowdfundingactie gestart.

Wagtmans coördineert de actie en noemt de reacties 'overweldigend'. Meer dan 1300 mensen hebben al hulp aangeboden en vrijdagochtend was er al ruim 1800 euro gedoneerd op de site van de crowdfundingactie. Alle aandacht heeft effect gehad.

En dat was volgens documentairemaker Bart Nijpels hoog nodig. Hij had donderdag nog contact met Lubbers en hoorde hem flink hoesten. De oud-bokser vertelde Nijpels dat het met Ria op dat moment niet goed ging. Ze at weinig en lag in een foetushouding onder een dekentje in het busje. Wanneer hij haar vroeg hoe ze zich voelde, reageerde ze niet.

Opwarmen en zich wassen

"Rudi wordt deze vrijdag geholpen", vertelt Wagtmans. "Hij wordt bevrijd uit zijn ellende. Zijn zoon is naar hem toe gevlogen. Ook naar de situatie van Ria wordt gekeken. Rudi kan bij vrienden in Bulgarije opwarmen, zich wassen en krijgt daar een goede behandeling." Mits hij dat wil. uiteraard. "Als 'ie het niet wil, houdt het op."

Via de crowdfundingactie hopen de initiatiefnemers 10.000 euro bij elkaar te krijgen voor de bokslegende, die in 1973 overeind bleef in een memorabel duel tegen de grote Muhammad Ali. "Maar over dat streefbedrag gaan we ver heen", benadrukt Wagtmans. "Er zijn al mensen die drieduizend euro hebben gedoneerd en mensen die vijfhonderd euro gaven. Fantastisch!"

'Open hart'

Wagtmans zelf blijft bescheiden ondanks alle lof die hij ontvangt voor zijn inzet rond deze actie. "Ach, wij doen dit nuchter en met een open hart."