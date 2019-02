'Ik ben geen held, gewoon een jongen uit Sint Willebrord die helpt waar hij kan'

Lubbers woonde met zijn partner Ria en zwerfhonden in Bulgarije in een aftands bestelbusje. Berooid. Zonder gas, water, licht of sanitaire voorzieningen. Voor hun leven werd - zeker in deze kou - gevreesd. Inmiddels is Ria opgenomen in het ziekenhuis in Bulgarije. Haar toestand was de laatste weken zorgwekkend. "Ze lag zonder te bewegen achter in de bus onder een dekentje in de kou. Er had niet langer gewacht moeten worden want dan was het verkeerd afgelopen", vertelt Rini.

Crowdfundingactie

Zondag werd in het tv-programma 'Andere Tijden Sport' aandacht besteed aan de situatie van Lubbers en Ria en werd een e mailadres geopend waar mensen hulp konden bieden. Donderdag werd er ook een crowdfundingactie gestart.

Wagtmans coördineert vanuit Sint Willebrord de actie en noemt de reacties 'overweldigend'. Meer dan 2300 mensen hebben al hulp aangeboden en zaterdag was er al ruim 12.500 euro gedoneerd op de site van de crowdfundingactie. Alle aandacht heeft effect gehad.

Dankbaar

Rudi en Ria zijn vrijdag bevrijd uit hun ellende. Zowel de zoon van Rudi als de zoon van Ria zijn naar hen toe gevlogen. In Bulgarije worden ze verder nog bijgestaan door Nederlander die zijn hulp heeft aangeboden. Het is nog niet duidelijk of de twee binnenkort naar Nederland zullen komen. Wagtmans: "Daarover moeten ze zelf beslissen. Ik ben blij dat er een oplossing is gekomen en ontzettend dankbaar voor zoveel goodwill onder de Nederlanders."





Via de crowdfundingactie hopen de initiatiefnemers 25.000 euro bij elkaar te krijgen voor de bokslegende, die in 1973 overeind bleef in een memorabel duel tegen de grote Muhammad Ali. "Ik ben ook bezig om zijn AOW te regelen waar hij al jaren recht op heeft", aldus Wagtmans.

'Open hart'

Wagtmans - die Lubbers in 2009 ook al eens uit de brand hielp door een huis in België voor hem te regelen - blijft bescheiden ondanks alle lof die hij ontvangt voor zijn inzet rond deze actie. "Ach, wij doen dit nuchter en met een open hart. Nee, ik ben geen held maar gewoon een boerenzoon. Mensen weten in Brabant en zeker in Sint Willebrord dat wanneer er iemand in nood is, ze Rini Wagtmans kunnen bellen want dan komt het meestal wel goed."