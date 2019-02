Alle hens aan dek voor 'boerenkoolmetworstvlaai: 'Alle rookworsten in verre omgeving opgekocht'

'Ik denk dat wij zeker honderd worsten gesneden hebben", zegt opa Van der Steen. Samen met zijn vrouw nam hij de taak op zich om mee te helpen met het snijden van de rookworsten waarmee de boerenkoolmetworstvlaai belegd worden. "De uiteinden van de worsten, de kontjes noemen wij die, mogen we zelf houden. Die zijn lekker voor op de boterham."









Alle rookworsten opgekocht

Zijn dochter Hanneke van Doorn, moeder van de bakkers Mark en Maikel, kocht in Schijndel en verre omstreken alle rookworsten op die er te koop waren. "In alle supermarkten zijn de schappen nu leeg. Als ik nu in een supermarkt binnenkom waar ze me kennen vragen ze al meteen of ik voor de rookworsten kom." Hoeveel rookworsten ze gekocht heeft weet ze niet, maar het moeten er honderden zijn. "Misschien wel vijfhonderd."

Het hoofdingrediënt, de boerenkool, wordt geleverd door de plaatselijke groenteboer Bart van Lent. Maar liefst 1500 kilo ging er afgelopen week naar de bakkerij. Voor de inmiddels beroemde vlaai wordt de boerenkool vermengd met honderden liters bechamelsaus. "Wij mochten voorproeven", zegt opa Van der Steen. "Ik vind hem echt heel erg lekker." En nee, dat zegt hij niet omdat hij de familie niet voor het hoofd wil stoten.









Bakker Bram Liebregts, die de vlaai bedacht tijdens een zomerse brainstormsessie van het personeel, is compleet verrast met het succes van de hartige vlaai. "Dat het zo groot zou worden had niemand kunnen bedenken." De vlaaien zijn volgens Bram 'niet aan te slepen'. "Vanuit de oven gaan ze meteen de dozen in en door naar de winkels." Bestellingen komen vanuit heel Nederland. "En dan moet carnaval nog beginnen."

Gezond en toch niet vet

Bram begrijpt wel dat de boerenkoolmetworstvlaai het goed zal doen als nieuwe carnavalssnack. "Het is gezond, het is niet zo'n vette hap en gemakkelijk om even op te warmen in de oven en snel te eten." Zelf heeft hij al heel wat stukken gegeten. "We hebben niet altijd tijd om rustig een boterham te eten, dan gaat een stuk van deze vlaai er goed in."

Bram houdt er rekening mee dat hij de komenden weekenden aan het werk is. "Zaterdag, zondag, ik ga er van uit dat ik hele weekenden bezig ben met het bakken van boerenkoolmetworstvlaai."