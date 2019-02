Politiek Brabant wil op Paarse Vrijdag toch een regenboogvlag

Vandaag is het Paarse Vrijdag (Foto: ANP)

DEN BOSCH - De kans is groot dat op de tweede vrijdag van december voor het provinciehuis in Den Bosch een regenboogvlag wordt gehesen. Daarmee wordt alle lesbiennes, homo’s, transgenders en bi-sexuelen een hart onder de riem gestoken.

De tweede vrijdag in december Paarse Vrijdag. Op deze dag tonen scholieren, studenten en docenten dat zij solidair zijn met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders door het dragen van de paarse kleur in de kleding.

Vlaggenprotocol

Gedeputeerde Staten wilden aanvankelijk dan niet een regenboogvlag hijsen want dat valt niet binnen het landelijk vlaggenprotocol. Op initiatief van D66 nemen Provinciale Staten vrijdagmiddag een motie aan om dan maar een eigen Brabants protocol te maken waardoor die vlag om LHTB’ers te steunen toch kan worden gehesen.

Die motie is ondertekend door PvdA, SP en CDA en krijgt dus een ruime meerderheid. “Brabant is een gastvrije provincie waarin wij willen dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn; met een vlag kun je uiting geven aan die boodschap,” zegt Arend Meijer fractieleider van D66.

Gekrenkt

De fractie is extra gekrenkt met deze boodschap van het College door de ongelukkige timing. Dezelfde week werd een Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring gepubliceerd; de verklaring leverde veel commotie op, met name bij LHBTI-ers. Arend Meijer vervolgt: “In de week waarop elders spontaan de regenboogvlaggen uit de kast werden gehaald, kiest het Brabantse bestuur deze formele route voor haar beantwoording. Dat is toch wel een onhandig signaal richting al die Brabanders die deze dagen een arm om zich heen verdienen.”

In het protocol kunnen de Brabantse politieke partijen aangeven op welke dagen welke vlaggen gehesen zouden moeten worden. De bevoegdheid of dat ook gebeurt is aan de Commissaris van de Koning.