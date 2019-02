Wordt 'Mijn Brabantse hart' het volkslied van Brabant? Oordeel zelf

DEN BOSCH - De Loonse en Drunense Duinen, Tilburg, de Eindhovense binnenstad, Guus Meeuwis, Frank Lammers, Steven Brunswijk en Björn van der Doelen. Zij komen allemaal voorbij in de clip van het nieuwste lied over onze provincie: 'Mijn Brabantse hart'. De Helmondse zanger Thomas Pieters wil met het liedje graag een 'lief Brabants geluid' Nederland insturen. "Daar is Nederland volgens mij aan toe." De grote vraag is natuurlijk: is dit dan het nieuwe Brabantse volkslied?

Want een eigen volkslied hebben we natuurlijk niet in Brabant. Er zijn wel vele liedjes geschreven over de provincie, zoals Brabant van Guus Meeuwis, Bij ons in Brabant van René Schuurmans en de 'golden oldie' Het leven is goed in m'n Brabantse land van Oh Sixteen - Oh Seven. Vanaf vrijdag komt daar dus Mijn Brabantse Hart van Thomas Pieters bij. Bekijk hieronder de clip.





Verbroedering

Met de clip willen Thomas en flimmaker Rob Deelen graag verbroedering laten zien. "Want daar moet ik gelijk aan denken als ik aan Brabant denk", vertelt Deelen.

De clip gaat over een schat, zoals in de tekst van het lied te horen is. Verschillende bekende Brabanders zijn in de clip te zien, zoals Guus Meeuwis. "Het was voor ons belangrijk dat hij mee zou doen want anders zouden mensen misschien denken dat we hem na willen doen en dat is niet zo", aldus de zanger. Of het moeilijk was de Tilburgse zanger te overtuigen? "Nee, eigenlijk niet. Hij was meteen enthousiast."

Met de presentatie van de clip komt er voor Thomas Pieters een einde aan een heel intensief jaar. "Ik was 24/7 bezig met dit liedje", vertelt hij. "Want ik geloof er echt in."

Maar in een zwart gat komt de zanger zeker niet. "Nee, want als het goed is gaat het nu beginnen. Ik wil hiermee het land in. Want volgens mij is Nederland wel toe aan een lief geluid uit Brabant."