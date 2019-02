Voorzitter stembureau Lepelstraat niet vervolgd voor verkiezingsfraude

LEPELSTRAAT - De voorzitter van het stembureau in Lepelstraat wordt niet vervolgd voor verkiezingsfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt.

Bij stembureau ’t Weike in Lepelstraat werden tijdens de verkiezingen twee stemmen minder geteld dan het aantal stembiljetten. De voorzitter van het stembureau vulde vervolgens het proces verbaal fout in om het aantal toch kloppend te maken. Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom deed vervolgens aangifte van valsheid in geschrifte.

LEES OOK: Burgemeester doet aangifte van valsheid in geschrifte tijdens het tellen van stemmen in Lepelstraat

Verschillende redenen

Justitie besloot de voorzitter om verschillende redenen niet te vervolgen. Zo betuigde de voorzitter al gelijk spijt over zijn actie en verklaarde hij dat het niet de bedoeling was de uitslag te beïnvloeden. Na een hertelling bleek dat de uitslag inderdaad niet was beïnvloed. Bovendien was de voorzitter nooit in aanraking geweest met justitie en speelt hij geen rol bij de komende verkiezingen.

LEES OOK: Bergen op Zoom telt de stemmen opnieuw, 'geen fraude' volgens burgemeester Petter