Eis: 12 jaar cel voor mislukte moordaanslag op Bianca uit Oss, 'Hij heeft mijn leven kapot gemaakt'

DEN BOSCH - "Geen straf is hoog genoeg". Het zijn de woorden van Bianca van der H. gericht aan de vermoedelijke schutter. "Je hebt mij mijn leven niet afgenomen, maar je hebt het wel kapot gemaakt". Twee keer werd er een aanslag gepleegd op het leven van de Osse rijschoolhoudster. Twee keer overleefde ze.

Een kille, gewetenloze daad noemt de officier van justitie het. De vermoedelijke dader, Marco F., hoort het bijna onbewogen aan. Toch was hij het die Bianca in haar eigen huis zonder blikken of blozen had moeten neerschieten in 2015.









Beschoten met pistool

De rijschoolhoudster had een afspraak met iemand die rijlessen zou komen betalen. Eenmaal bij haar binnen richtte hij een pistool op haar en schoot. Bianca dook weg, waardoor de kogel haar arm schampte. De man haalt nog een paar keer de trekker over, maar het pistool weigert. Daarop vlucht hij weg.

De man die nu voor de rechter staat, komt in beeld doordat in zijn auto eenzelfde type wapen wordt gevonden, waarvan de patroonhouder ontbreekt. Die is bij Bianca thuis achtergebleven, met kogelhuls. Ook lijkt hij erg veel op bewakingsbeelden uit een telefoonwinkel, waar de telefoon is gekocht waarmee Bianca gebeld is om de afspraak over rijlessen te maken. Justitie vermoedt dat deze man in opdracht van iemand anders Bianca probeerde vermoorden.









Bekende in criminele milieu

Bianca van der H. is zelf ook niet van onbesproken gedrag. Ze is zelfs een bekende in het criminele milieu. Bianca was de vriendin van Hans van Geenen, die in 2008 werd gedood bij een schietpartij op de A73 tussen Venlo en Nijmegen. Het vermoeden is dat dat een afrekening betrof in het drugsmilieu. Zelf zat ze ook in de hennepteelt. Vorig jaar nog werd ze veroordeeld voor wapenbezit.

Herkend op foto

Bianca van der H. komt de verdachte zelf op het spoor. Als ze zèlf in de gevangenis zit, ziet ze op de celdeur van een medegevangene een foto. Het zou de nieuwe vriend van die gevangene zijn. Bianca herkent hem echter als de man die haar probeerde dood te schieten in haar huis.









Marco F. beroept zich op zijn zwijgrecht, hij zegt alleen dat hij er niets mee te maken heeft. Maar slachtoffer Bianca van der H. zegt dat ze vrijdag in de rechtbank zijn stem herkent en er zeker van is dat dit de schutter is. Ook zegt ze in haar slachtofferverklaring dat hij haar leven niet heeft afgenomen, maar het wel kapot heeft gemaakt. “Geen straf is hoog genoeg”, zegt ze.

Omdat Marco F. niets wil zeggen, is het gissen naar het motief. Justitie denkt dat Martien R. de opdrachtgever voor de moord is. R. is niet alleen haar ex, maar ook lid van een beruchte Osse misdaadfamilie. Hij werd opgepakt voor de aanslag, maar vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Ook werd R. verdacht van de moord op Hans van Geenen, maar in hoger beroep werd hij daarvan vrijgesproken.

Vergissing

In 2016 werd opnieuw een aanslag het leven van Bianca van der H. beraamd, maar toen maakte de schutter een vergissing en werd in Berghem een andere vrouw - Mandy van der Sluys - door het hoofd geschoten. Zij overleefde de aanslag ook. Marco F. werd eerder tot tbs veroordeeld vanwege een gewapende overval in het Overijsselse Holten, een paar dagen voor de liquidatiepoging in Oss.

Justitie eist een gevangenisstraf van twaalf jaar tegen de verdachte voor poging tot moord op Bianca van der H. Ook is er twee jaar tbs geëist. De officier noemde het een ‘kille gewetenloze daad'. De rechter doet op 15 februari uitspraak.