'Naakt of Bloot?' Oss museum hangt tientallen blote vrouwen op een grote expositie!

Museum Jan Cunen in Oss heeft al een boos telefoontje gehad waarin de expositie 'goor' werd genoemd. 'Naakt of Bloot' zorgt voor ophef. Net zoals de computers van Facebook de afbeeldingen van de tentoonstelling weigerden. "Aanstootgevend", werden ze genoemd. Karin van Lieverloo, de directeur van het museum, noemt het de 'verpreutsing' van de samenleving.

Op twee verdiepingen van Jan Cunen hangen nu tientallen blote vrouwen. Het gaat om klassieke schilderijen uit de negentiende en de twintigste eeuw (Bfreitner, Sluijters, Israels) én om kunst van nu (Carla van de Puttelaar, Bart Hess en Lita Cabellut).









"Ik wil de schoonheid van het vrouwelijke lichaam laten zien," zegt Karin van Lieverloo. Maar ze weet dat bloot (al eeuwen) discussies oproept. War haar betreft, gaat de expositie over dat debat. Ze doet dat door de bezoekers een simpele vraag te stellen. Is deze vrouw bloot of is deze vrouw naakt? Het is geen proefwerk; er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is een leuke truc om na te denken over wat je ziet. Waarom is een schilderij (of een foto) mooi, opwindend of soms gewoon saai?













Opvallend op de expositie is het werk van Mariëlle Veldhuis 'Hide'. Het is klein en staat in een serre vol met foto's van blote (of naakte) vrouwen. Het is het enige werk op de expositie dat overduidelijk geen blote vrouw is. In het werk is mensenhaar verwerkt.









Een ander buitenbeentje op de expositie is de Grotto van Brabander Bart Hess. Met kunststof maakte hij een grote hoeveelheid 'vellen' die samen een groot hemelbed vormen. Bezoekers kunnen op het bed gaan liggen om te kijken naar een video die speelt met dezelfde vrouwelijke vormen als alle andere kunstenaars en schilders op de tentoonstelling.



De Grotto van Brabander Bart Hess

'Naakt of Bloot' blijft tot 19 mei in Oss.