Bijna drieduizend varkens omgekomen na grote stalbrand Biezenmortel

Hoeveel dieren de brand hebben overleefd is niet duidelijk. Een dierenarts is aanwezig om de kwaliteit van leven te bepalen van de varkens die nog leven. Dat gebeurt met varkens die in de vierde stal stonden.

Het vuur ontstond iets voor vier uur vrijdagmiddag. Rond kwart over zes kon de brandweer een stuk of tien varkens redden uit een brandende stal. De brandweer vreesde al aan het begin van de brand voor de levens van de dieren. "Als ze niet door de vlammen overlijden, dan gebeurt het wel door de stress", aldus de brandweer eerder.

Geen strafrechtelijk onderzoek

De politie meldt dat er geen strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan naar de brand. "We hebben geen aanwijzing dat er een strafbaar feit is gepleegd."

De grote brand begon in eerste instantie in één stal. Aan het begin van de avond sloegen de vlammen over naar een tweede en derde stal. Op de boerderij staan vier stallen die aan elkaar geschakeld zijn. De brandweer probeerde het vuur onder controle te houden zodat het niet over zou slaan naar de vierde stal.

De tekst gaat verder na de videofragmenten.





De stal waar de brand begon, is zeventig meter lang bij twintig meter breed. De brandweer kon daar vanwege eigen veiligheid niet naar binnen om de varkens te redden. "Het is te gevaarlijk", vertelde een woordvoerder van de Veiligheidsregio. In totaal zijn waren er dus ongeveer drieduizend varkens op de boerderij. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen.

De rook was lange tijd dik en trok richting Udenhout. De hele omgeving is afgezet. De brandweer heeft een NL Alert verstuurd. Er wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Vooralsnog is er geen asbest waargenomen. De gemeente Haaren waarschuwt nog voor stankoverlast in de omgeving.

















Luister hier naar de veiligheidsregio over de brand.

Duizend varkens vast in brandende stal.