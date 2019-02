Duizend zeugen en biggen zitten vast in brandende stal: 'Dieren zijn niet meer te redden'

De brand begon in eerste instantie in een stal. Aan het begin van de avond sloegen de vlammen over naar een tweede stal. "Daar was eerst nog geen vuur te zien. Ik zie hoe de vlammen zich razendsnel door die stal bewegen", zo zegt onze verslaggeefster ter plekke.





Te gevaarlijk om dieren te redden

De brandweer probeert momenteel met man en macht om het vuur onder controle te krijgen. "We kunnen niet naar binnen omdat het gevaarlijk is, dus we kunnen de dieren nu niet redden", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Op de boerderij staan vier stallen die aan elkaar geschakeld zijn. De stal waar de brand begon is zeventig meter lang bij twintig meter breed. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen.

Duizend varkens vast in brandende stal.

Veel rook en grote vlammen

Volgens onze verslaggeefster is er veel rook te zien en behoorlijke vlammen die uit het dak slaan, "Het kan haast niet anders dan dat er hier een hele hoop varkens om het leven zijn gekomen."

De brand begon vrijdagmiddag rond kwart voor vier 's middags. Binnen korte tijd stond een stal en de aangrenzende silo's in lichterlaaie. Lange tijd was niet duidelijk hoeveel dieren er binnen zaten. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen aanwezig.