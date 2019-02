Verbrand meisje herdacht in heksenvervolgingsmonument: 'Het wordt tijd dat goed te herdenken'

BUDEL - Budel krijgt een monument om de heksenvervolging te herdenken. Het monumentje komt er in het bijzonder voor een moeder en haar 11-jarige dochter die in 1595 ter dood zijn gebracht op de brandstapel. Volgens cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers moeten er meer gemeenten met zo'n heksenmonument komen.

"Als wij als samenleving die mensen vierhonderd jaar geleden kunnen terechtstellen, dan kunnen wij vierhonderd jaar later ook die plekken markeren en gedenken met een monument", aldus cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers.

Volgens hem is er te weinig aandacht voor de heksenvervolging die er heeft plaatsgevonden in Brabant. Gemeente Cranendonck heeft nu besloten om een monument te plaatsen ter nagedachtenis aan de heksenverbranding.

23 vrouwen verbrand

Historicus Gerard vindt dat meerdere gemeenten het voorbeeld van Cranendonck moeten volgen. "Dit is mijn vurig pleidooi, maar dat is misschien een misplaatste beeldspraak hier, om al die plekken te markeren en dat weer terug in ons collectief geheugen te brengen."

"In totaal zijn er 23 vrouwen verbrand en hebben we 25 slachtoffers. Het wordt wel tijd om dat eens goed te herdenken en deze zwarte pagina onder ogen te zien."

Kwaadsprekerij, pesten en zwartmaken

Rooijakkers vindt dat de toekomstige monumenten ook een vergelijk kunnen trekken met de huidige samenleving. Volgens hem komt er regelmatig gedrag voorbij dat is te vergelijken met heksenvervolging.



"Ja, dan denken wij: heksenvervolging, dat is verrekes lang geleden", vertelt Gerard Rooijakkers. "Maar er zit een enorme actualiteit. Want in de huidige wereld van social media, daar is kwaadsprekerij, pesten en elkaar zwartmaken voortdurend aan de orde."

Uiteindelijk hoopt de Brabantse historicus dat in er in 2020 tal van heksenvervolgingsmonumenten in de provincie zijn geplaatst. "Dan is het 425 jaar later. Dat is een mooi rond getal. Dan vind ik dat dat eerste monument en misschien wel meerdere, een feit moet zijn."

"Dat vind ik toch echt de horizon, 2020. Dat wij als samenleving dan even goed kijken, wat is er nou met de mens in Peelland gebeurd."