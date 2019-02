Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











NAC op achterstand (1-0) tegen De Graafschap in degradatiekraker [LIVE] Gervane Kastaneer van NAC in duel met Leeroy Owusu.

BREDA - Haalt NAC de nacompetitie of degradeert de ploeg rechtstreeks naar de eerste divisie? Het is erop of eronder vrijdagavond, als de Bredanaars het in Doetinchem opnemen tegen De Graafschaap. De Superboeren staan met 1-0 voor. Van Leer verspeelt de bal en Burgzorg kan schieten. De keeper zit er nog wel aan, maar het is niet voldoende.

Geschreven door Malini Witlox

Het duel ging met veel nostalgie van start. De Graafschap bestaat 65 jaar. Leo Kamperman, zoon van een van de oprichters, verrichtte de symbolische aftrap na een minuut stilte vanwege het overlijden van Jurrie Koolhof. De thuisclub wil dit speciale duel dolgraag winnen. Het eerste half uur is De Graafschap de betere op het veld, NAC krijgt wel een goede kans via Nijholt die voorlangs schiet. In de 29e minuut dompelt Burgzorg de Bredase fans in rouw. Als NAC verliest is het hekkensluiter. De ploeg won dit seizoen nog geen enkel uitduel. NAC mist onder andere Verschueren en Leigh vanwege blessures. Gersbach mag zijn basisdebuut maken. Samen met Van Leer, Karami, Koch, Mets, Kali, Lundqvist, Nijholt, Rosheuvel, Korte en Kastaneer vormt hij de basiself. Debutant Alex Gersbach is de 31ste speler die dit Eredivisie-seizoen in actie komt voor NAC, een clubrecord voor de Bredanaars.