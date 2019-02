Gigantische lange rij in centrum van Breda voor kaartverkoop Klûntocht

BREDA - Er staat een enorme rij voor de verkoop van de kaartjes voor de Klûntocht in Breda op 10 februari. Om zeven uur vrijdagavond begon de kaartverkoop en duizenden mensen kwamen naar café de Bruine Pij waar je de kaartjes kan bemachtigen.

Tijdens de Klûntocht klûnen zo'n vijfduizend mensen van kroeg naar kroeg. Bij ieder café, dat voor de gelegenheid is omgedoopt tot Friese stad of dorp, krijg je een stempel als je er een drankje koopt. En net zoals bij de echte Elfstedentocht is het doel om aan het eind een volle stempelkaart te hebben. Is dat gelukt, dan krijg je aan het eind je klûnkruisje.

Landelijk bekend

Het is zo populair dat mensen vanuit heel Nederland naar dit evenement komen. Het is alleen vrijdagavond mogelijk om een kaartje te bemachtigen. De kaartjes kosten vijf euro en je moet natuurlijk verkleed zijn. De opbrengst van de Klûntocht gaat naar het goede doel. Dit jaar is dat de Grote Kerk.