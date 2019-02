Van Gerwen door naar tweede ronde: 'Ik maakte te veel fouten en moet uit vakantiemodus komen'

MILTON KEYNES - Michael van Gerwen is door naar de volgende ronde van de Masters. Hij maakte veel fouten, maar gooide ook acht 180s. Daardoor versloeg hij in de eerste ronde zijn tegenstander Jonny Clayton toch ruim met 10-5. De Brabander won het traditionele openingstoernooi van het nieuwe PDC-seizoen al vier keer en gaat voor vijf zeges op een rij.

"Ik maakte te veel fouten. Ik heb vier maanden niet op hoog niveau gespeeld. Ik moet uit de vakantiemodus komen," zei Van Gerwen na afloop. "Ik miste te veel dubbels en kan alleen mezelf de schuld geven. Gelukkig speelde hij ook niet goed."

Van Gerwen die voor de eerste keer als drievoudig wereldkampioen werd geïntroduceerd, gooide de eerste vier legs prima en gooide enkele 180's. In de vijfde leg ging het gelijk op, maar verloor hij even zijn concentratie (4-1) en ook de zesde leg ging verloren. Dat zijn finishpercentage op dat moment lager was dan dat van Clayton was veelzeggend.

Van Gerwen miste een aantal dubbels en het werd 5-3, maar de Brabander gooide weer een 180 en pakte eenvoudig de leg. De tiende leg was door dure missers van Van Gerwen weer voor de Welshman. In de elfde leg leek Clayton na meerdere missers van de wereldkampioen de legwinst op een presenteerblaadje te krijgen, maar ook hij miste: 7-4.

Van Gerwen die duidelijk de vorm van bij zijn wereldkampioenschap nog niet had, miste weer veel pijlen en gooide pas in de dertiende leg weer een 180. De Brabander leek eindelijk wakker, zette aan en in de veertiende leg wist hij Clayton te breaken (9-5). Vanaf 85 gooide hij in zes pijlen de wedstrijd uit.

De top-16 van de wereldranglijst na het WK Darts mag aan de Masters meedoen. Alleen Gary Anderson moest zich afmelden vanwege een rugblessure, hij werd vervangen door Stephen Bunting.