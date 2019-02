Gelaten Mitchell van der Gaag voelt zich in de steek gelaten door spelers NAC

Van der Gaag heeft er de hele week op gehamerd hoe belangrijk deze wedstrijd voor de club zou zijn en toch hebben de spelers niet alles gegeven naar de mening van de trainer. “Als we elkaar in de kleedkamer diep in de ogen aankijken, dan kunnen we niet zeggen dat we alles hebben gegeven”, zo zei hij na afloop.

Bekijk de video en lees verder.

“Op dit moment zit je nog vol in emotie, maar het is meer aan andere om te bepalen of ik nog de geschikte trainer ben”, zegt Van der Gaag. Gervane Kastaneer twijfelt niet aan de kwaliteiten van Van der Gaag en geeft aan dat het niet de schuld van de trainer is. “Het ligt echt niet aan hem. Hij werkt elke dag keihard en is er altijd als eerste en gaat als laatste weg. Het is ook moeilijk voor hem, met veel nieuwe spelers erbij. Wij moeten het doen.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Weemoed

Van der Gaag kijkt nog met weemoed terug naar de maand december, waarin NAC zeven punten wist te behalen. De trainer blijft zich elke week weer verbazen hoe het kan dat zijn spelersgroep het telkens niet kan opbrengen op belangrijke momenten. Toch twijfelt hij nog altijd niet aan de kwaliteit van zijn selectie. “Dat heb ik nooit gedaan en dat zal ik nu ook niet doen.”

Aanknopingspunt

Na lang nadenken over de vraag of er nog aanknopingspunten zijn, antwoordt Kastaneer dat dat er weinig goed is gegaan tegen De Graafschap. “Dus wat dat betreft zijn er genoeg dingen te verbeteren. Ik ben nog steeds aan het balen. We weten met z'n allen dat het niet goed was. Ik snap dat de supporters boos zijn. Zij betalen geld om ons te zien spelen en dan krijgen ze dit te zien."

Bekijk hieronder het interview met Gervane Kastaneer na afloop van De Graafschap - NAC.