Irene Dings uit Maarheeze door naar volgende ronde van The Voice dankzij publieksstemmen Irene Dings uit Maarheze is door naar de volgende ronde van The Voice of Holland dankzij publieksstemmen (foto Archief)

MAARHEEZE - Het was spannend. Want de 16-jarige Irene Dings uit Maarheeze stond vrijdagavond lang in de gevarenzone. Maar dankzij publieksstemmen is ze toch door naar de volgende liveshow van The Voice of Holland.

Geschreven door Jacky Goossens

De 16-jarige studente verpleegkunde uit Maarheeze van team Anouk heeft de eerste liveshow van de Voice of Holland dus overleefd. Al was het dan een beetje op het het nippertje en dankzij publieksstemmen.

Dings deed in 2012 al mee aan de Voice Kids en wist toen de finale te halen. En ook nu heeft ze het al ver geschopt. Ze maakte grote indruk tijdens de blind auditions, won de battle tijdens de knockouts en heeft nu ook haar eerste liveshow overleefd.