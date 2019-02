Deel dit artikel:













Ernstig auto-ongeluk in Lierop: 'De brokstukken lagen verspreid over de weg' Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen na het ongeluk in Lierop. (Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision)

LIEROP - Een automobilist is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Otterdijk in Lierop. Hij raakte met zijn auto een aantal bomen langs de weg en eindigde in een greppel.

Geschreven door Peter de Bekker

"De brokstukken van de auto lagen verspreid over de weg", laat een ooggetuige weten. "Het motorblok lag zelfs aan de overkant van de weg." De automobilist heeft na het ongeluk zelf de hulpdiensten gebeld. Vanwege de ernst van het ongeluk werd ook een traumaheli opgeroepen. Het slachtoffer is onder begeleiding van de trauma-arts met spoed naar een ziekenhuis gebracht.