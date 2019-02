Maud Kaptheijns is underdog op WK veldrijden: 'Zonder wereldtitel hebben we iets fout gedaan'

“Ik heb zes dames geselecteerd, vijf zouden er kunnen winnen”, zegt bondscoach Gerben de Knegt, die geen kopvrouw heeft aangewezen. “Ze zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Het zal een beetje van de vorm van de dag afhangen wie er als beste komt bovendrijven. Al onze vrouwen zijn gebaat bij een harde wedstrijd, die moeten ze er ook van maken. Het parcours leent zich daar ook voor.”

Echte underdog

Bij Kaptheijns is er inmiddels wel wat stress. “Na het verkennen van het parcours begin je wel wat zenuwen te krijgen. Dan ga je soms twijfelen. Welke banden? Welke druk? Welk verzet? Je voelt de WK-spanning komen.”

“Ik ben geen favoriet. Ik ben een underdog. Ik kan doen waar ik goed ben. Eigenlijk is alles goed, dat is ook wel eens fijn”, zegt de renster uit Westerhoven stellig. Maar eigenlijk is ze het niet eens met wat ze zegt. “Ik heb dat gevoel helemaal niet zelfs. Dat kan iedereen wel zeggen, maar het dringt niet door. Je hebt overwinningen in je hoofd. Ik was goed op het NK en goed in Pontchâteau, snelle crossen. En in Bogense is ook een snelle cross. Ik hoop op iets moois.”

Tekst gaat verder onder de video.

Blije Marianne Vos

Vos heeft haar rust genomen na Hoogerheide, waar ze afgelopen zondag als derde over de finish kwam. “Ik voel me goed”, zegt ze vol vertrouwen. Ook het parcours stemt haar tevreden. “Ik vind het wel mooi. Ik word er weer blij van. Het is voor het Nederlandse kamp echt wel een parcours wat ons allemaal ligt.”

Vos weet dat ze favoriet is, maar dat zijn er meer. “Er staat een hele grote groep. En het is het WK, dus iedereen maakt kans. Als je kijkt naar de laatste weken kijk je vooral naar namen als Sanne Cant en Luncinda Brand.”

Bij de Nederlandse ploeg geen kopvrouw, volgens de zevenvoudig wereldkampioen is dat goed. “Logisch ook. Het niveau ligt te dicht bij elkaar voor een kopvrouw. Als je dat doet, geef je niet iedereen de ruimte om te excelleren op zo’n WK. En als je bij elkaar in de buurt rijdt, houd je wel rekening met elkaar. Je probeert Nederland boven te krijgen. Ik denk dat je uiteindelijk rensters vooraan gaat krijgen die daar horen.”

'Marianne maakt goede kans'

Kaptheijns hoopt een heel goed resultaat te rijden. Maar wat is haar meer waard, een mooie eindpositie of een wereldtitel voor Vos? “Liever Vos wereldkampioen en ik vijfde dan Vos geen wereldkampioen en ik vierde. Maar kiezen tussen die wereldtitel en ik op het podium maakt het zeker anders.”

“Liever Vos wereldkampioen en ik vijfde dan Vos geen wereldkampioen en ik vierde" - Maud Kaptheijns

“Maar de beste gaat hier echt wel winnen. En Marianne maakt een hele goede kans. Ze kan snel op- en afspringen en dat gaat hier belangrijk zijn.” Als de ploeg van De Knegt zaterdagmiddag zonder wereldtitel naar het hotel gaat is er iets fout gegaan volgens Kaptheijns. “We zijn dit jaar overheersend. Ik verwacht Sanne Cant wel, die kan goed naar een WK toewerken. Maar we zijn met zes sterke dames. Ik ga echt uit van een titel voor het Nederlandse kamp.”