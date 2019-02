Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lottospeler Valkenswaard annuleert lot en verspeelt bijna drie miljoen euro Een Lottolot en een staatslot. (Foto: ANP)

VALKENSWAARD - De eerste Lotto Jackpot van dit jaar gaat terug in de prijzenpot. De prijs van 2,9 miljoen euro viel op een lot dat was verkocht in Valkenswaard, maar dat lot bleek geannuleerd. Daardoor kan niets worden uitgekeerd en is iemand uit de regio Valkenswaard een miljoenenprijs misgelopen.

Geschreven door Peter de Bekker

Het winnende lot was al uitgeprint in een Albert Heijn-supermarkt, toen de klant op het laatste moment besloot het lot toch niet te kopen. Bij het annuleren van het lot is volgens de NOS 'vervolgens iets fout gegaan'. Daardoor kon er toch een prijs vallen op het geannuleerde nummer. Jackpot van 5,9 miljoen

Dat een jackpot niet kan worden uitgekeerd, is bijzonder. Normaal gesproken worden alle hoofdprijzen uitgekeerd. Van het kleinere prijzengeld wordt jaarlijks ongeveer een procent niet opgehaald. Vorig jaar hebben deelnemers daardoor zo'n 227.000 euro laten liggen. De klant die het lot op het laatste moment annuleerde, zal daar ongetwijfeld spijt van hebben. Maar deelnemers van de volgende trekking hoeven niet te treuren. De nu niet uitgekeerde jackpot wordt namelijk opgeteld bij de jackpotstand van de volgende trekking. De winnaar krijgt dan niet 2,9, maar 5,8 miljoen euro.