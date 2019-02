Opnieuw afval uit hennepkwekerij gevonden: 'we gaan het gebied beter beveiligen'

BERGEN OP ZOOM - Tientallen plastic potten van een hennepkwekerij vond boswachter Erik de Jonge vrijdagmiddag aan de rand van het bos in Bergen op Zoom. Hij komt geregeld drugsafval tegen in het gebied. “Dit is schadelijk voor de natuur en bovendien kost het veel geld om het op te ruimen.”

De Jonge werd gebeld door een buurtbewoner die het drugsafval had zien liggen aan de rand van het bos. De boswachter vermoedt dat dit de tweede dumping is van dezelfde hennepkwekerij. Anderhalve week geleden heeft hij naar eigen zeggen namelijk ook al drugsafval gevonden op dezelfde plek. “Meestal worden eerst de planten, slangen en filters uit een kwekerij gedumpt. Daarna volgen de potten en dat soort zaken.”





Het afval van een hennepkwekerij kan schadelijk zijn voor de natuur. “De potten zijn van plastic en in de grond zitten ook vaak bestrijdingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn”, aldus de boswachter. Toch is dit soort afval minder schadelijk dan de overblijfselen van synthetische drugs. “Al met al kosten die dumpingen honderdduizenden euro’s per jaar. Dat geld kunnen we dus niet meer aan de natuur besteden.”

Groene handhavers

Volgens De Jonge wordt het de dumpers in de toekomst wel moeilijker gemaakt om het natuurgebied ’s nachts te betreden. “Er worden op dit moment negen nieuwe groene handhavers aangetrokken om het gebied te beveiligen”, zegt hij. Het probleem moet volgens hem ook van hogere hand aangepakt worden. “Het is onder andere aan de politiek om iets te doen aan de criminele netwerken die hierachter zitten.”

Eind vorig jaar sprak boswachter De Jonge nog met minister Grapperhaus over het drugsafval. Zij stonden toen op een plek in het bos waar het afval vaak gedumpt wordt. De minister noemde de situatie destijds schokkend. Een paar dagen later was het, precies op die plek, weer raak. De Jonge vond tientallen zakken met drugsafval.