Minister Grapperhaus heeft z’n hielen nog niet gelicht of er ligt weer drugsafval op Brabantse Wal

BERGEN OP ZOOM - Twee dagen geleden banjerde minister Ferd Grapperhaus nog met zijn laarzen over de modderige paden van de Brabantse Wal. De minister wilde, op uitnodiging van boswachter Erik de Jonge, met eigen ogen zien hoe de natuur gebukt gaat onder de vele dumpingen van drugsafval en andere rotzooi. Grapperhaus heeft z’n hielen nog niet gelicht op de Brabantse Wal of het is weer raak.

Vrijdag liggen er weer opgestapelde vuilniszakken met drugsafval in het natuurgebied, op een plek die populair lijkt onder dumpers.

"Dit is wel heel opmerkelijk", zegt boswachter Erik de Jonge in Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. "We zijn afgelopen week niet voor niets naar deze populaire dumpplek geweest. Vier weken geleden lag er al xtc-afval. Ik kwam er vanmorgen en schrok van een gigantische berg met hennepafval. Er is een flinke hoeveelheid zakken gedumpt. Met alleen de komst van de minister is het probleem natuurlijk nog niet opgelost. De realiteit is weerbarstig. Ik ben blij dat de minister al heeft aangekondigd dat hij concrete maatregelen wil gaan nemen om ons te ondersteunen."

Volgens De Jonge gaat het er professioneel aan toe. "Ik zag sporen van een kleiner model vrachtwagen. Het gaat er duidelijk grootschalig en professioneel aan toe. Het buitengebied is een soort vrijplaats geworden voor drugsdumpingen. Er is gebrek aan toezicht en capaciteit bij de politie."

Voorlopig is het nog dweilen met de kraam open, vindt De Jonge. "Voor het derde jaar op rij is het aantal dumpingen toegenomen. De sector is alleen maar gegroeid. Het dumpen van afval is de laatste stap in het proces van de drugsproductie. Dit moet stoppen en aan de bron worden aangepakt. De schade aan de natuur is enorm. Ik denk echt dat de minister van plan is om concrete plannen te maken. Hij stelde goede vragen en ik heb de indruk dat hij goed begrijpt wat er speelt. Maar het is natuurlijk niet heel simpel. "