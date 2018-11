Minister Grapperhaus bekijkt afvaldumpingen met boswachter: ‘Dit is een schokkende situatie’

Erg lang hoefden de twee niet rond te rijden om de eerste dumping tegen te komen. Na een paar minuten stopt de auto al. "Hier is een grote dumping van een hennepkwekerij geweest", vertelt De Jonge, wijzend naar tientallen plastic bloempotten. "Dit is waanzin!", reageert de minister. Een paar honderd meter verderop komen ze weer een vuilniszak vol afval tegen.



'Steeds erger'

De minister kijkt zijn ogen uit. "Drugsafval, resten van gestolen auto's, het wordt langzamerhand steeds erger", weet Grapperhaus. "Het kan gewoon niet zo zijn dat criminelen het buitengebied als werkplaats gebruiken."

Noodkreet

De boswachter nodigde de minister uit na verschillende noodkreten over afvaldumpingen. Vorige week kwam de bevestiging. De Jonge had een duidelijk doel. "Ik zou veel meer handhavers willen zien. Ook wil ik graag dat de politie vaker in het buitengebied komt." Daarnaast pleit hij voor betere uitwisseling van informatie.



De minister luisterde aandachtig, maar wil niet meteen de portemonnee trekken voor meer capaciteit. "We gaan eerst kijken of we de bestaande middelen efficiënter kunnen inzetten. Zo kunnen we de communicatie tussen boswachters en politie bijvoorbeeld verbeteren", benadrukt Grapperhaus. "Bovendien heb ik al structureel extra geld toegezegd voor de politie." Eerder werd al duidelijk dat er acht tot negen extra opsporingsambtenaren komen in de strijd tegen afval.



De Jonge kijkt tevreden terug. Hij hoopt dat de eerste stappen in de goede richting zijn gezet. "Ik heb mijn uiterste best gedaan om hem te laten beseffen waar wij mee te maken hebben. Volgens mij is dat goed gelukt. Hij was soms echt verbaasd."