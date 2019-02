Vincent Janssen komt na mislopen transfer tóch in aanmerking voor eerste elftal Tottenham

OSS - Het was een drukke slotdag van de transfermarkt voor Vincent Janssen. De spits uit Oss werd aangeboden bij het Spaanse Real Betis en het Duitse Schalke 04, maar het kwam om uiteenlopende redenen toch niet van een (huur)transfer. Na die teleurstelling had Spurs-trainer Mauricio Pochettino wel goed nieuws voor Janssen.

De Argentijnse trainer liet vrijdag namelijk weten dat Janssen weer onderdeel gaat uitmaken van het eerste elftal van de club uit Londen en weer een rugnummer krijgt. Een opvallende uitspraak, aangezien Pochettino vorige week nog keihard was in zijn oordeel over de voormalige Oranje-spits. "Nee, hij komt niet in mijn plannen voor. Sterker nog, Vincent komt al anderhalf jaar niet in onze plannen voor. Niet in mijn persoonlijke plannen en niet in die van de club", sprak Pochettino toen gedecideerd.

Deel van de selectie

Na het mislopen van de transfer van Janssen, is de mening van de Argentijn ineens 180 graden gedraaid. "Georges-Kévin Nkoudou en Mousa Dembélé zijn vertrokken en daardoor hebben we ruimte voor Janssen in onze selectie", zei Pochettino vrijdag tijdens een persconferentie. "Hij komt weer op de lijst te staan. Dat heb ik besloten. Vanaf vandaag maakt Janssen deel uit van de selectie en traint hij ook weer mee."

De terugkeer van Janssen bij Spurs heeft er ook mee te maken dat Pochettino geen spelers mocht aantrekken deze winterse transferperiode. "Vincent krijgt weer de kans om te spelen. Nu hij geen andere club heeft gevonden, is het van belang dat hij weer het gevoel krijgt dat hij van waarde kan zijn voor het team."

Janssen speelde de afgelopen weken mee met het onder-23-elftal van Tottenham. De spits is net hersteld van een langdurige blessure aan zijn voet. Toch bestaat er nog een kleine kans dat Janssen alsnog gaat vertrekken bij de Spurs. In onder andere Rusland en Zwitserland is de transfermarkt nog altijd open, maar het is maar de vraag of Janssen het ziet zitten om daar minuten te gaan maken.

Tottenham speelt zaterdagmiddag tegen Newcastle United, maar Vincent Janssen maakt geen onderdeel uit van de selectie van de Spurs.