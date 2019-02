Deel dit artikel:













Marianne Vos grijpt brons tijdens WK Veldrijden in Denemarken Zilver voor Marianne Vos (Archieffoto VI Images, NK 2019).

BOGENSE - Het is Marianne Vos niet gelukt om haar achtste wereldtitel te veroveren tijdens het WK Veldrijden in het Deense Bogense. De 31-jarige Vos pakte brons, en moest onder meer haar meerdere erkennen in de Belgische Sanne Cant, die voor de derde keer op rij wereldkampioene werd.

Geschreven door Job Willemse

Vos was zoals verwacht de snelste bij de start en reed een groot gedeelte van de eerste ronde op kop. Vervolgens liet de veldrijdster uit Babyloniënbroek het initiatief aan de andere kanshebbers voor de wereldtitel. In een kopgroep van vijf rensters bleef Vos telkens afwachten. De derde ronde verliep eigenlijk hetzelfde, maar in de vierde ronde zag men een vechtende Marianne Vos die het ogenschijnlijk zwaar had op het koude, gladde parcours van Bogense. Vos zag vervolgens Denise Betsema en de Belgische Sanne Cant wegrijden, al werd dat kleine gaatje net voor ronde vijf weer dichtgereden waardoor de groep van vijf weer intact was. Tekst gaat verder onder tweet. Vos kwam toch nog in de buurt van een podiumplek en reed zelfs aan het einde van de zesde ronde als tweede. Maar de Belgische Cant hanteerde een te hoog tempo voor de Brabantse. Het lukte haar in de laatste ronde niet om het gat dicht te rijden en voor een podiumplek te gaan. landgenoot Lucinda Brand, die een sterk WK reed, ging Vos nog voorbij in de laatste ronde. Een derde plek bleek uiteindelijk het hoogst haalbare voor de zevenvoudig wereldkampioene.