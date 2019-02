Drie kinderen en vrouw gewond naar het ziekenhuis na ongeluk in Lieshout

LIESHOUT - Drie kinderen en een vrouw zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising tussen Deense Hoek en N615. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg vanuit Gerwen naar Lieshout is ter hoogte van de kruising afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond half drie. Omdat de weg vanuit Gerwen is afgesloten, wordt het verkeer wordt omgeleid via de andere rijbaan. Twee auto’s raakten zwaar beschadigd bij het ongeluk.

Vijf ambulances kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Ook de brandweer is opgeroepen omdat er iemand bekneld zou zitten in een van de auto's. Of dit daadwerkelijk het geval was, is onbekend. Ook is nog niet duidelijk hoe het met de slachtoffers gaat.