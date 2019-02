Oeps! Vrouw rijdt lantaarnpaal compleet omver

WAALWIJK - Een vrouw heeft zaterdagmiddag in Waalwijk een lantaarnpaal volledig omver gereden. Dat gebeurde rond half vijf op de Noorder Allee.

De auto van de vrouw raakte flink beschadigd. Zelf kwam ze er zonder kleerscheuren vanaf. Het is onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren.

Plat op de grond

Wel duidelijk is dat het slecht afliep voor de lantaarnpaal. Op foto's is te zien hoe de auto van de vrouw in de middenberm staat. De lantaarnpaal is vlak boven de grond omgeknakt. Het ding ligt plat op de grond en steekt onder de auto uit.