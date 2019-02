Luuk de Jong staat opnieuw voor honderdste PSV-goal: zijn jubileumtreffers op een rijtje

EINDHOVEN - PSV-spits Luuk de Jong had vorige week tegen FC Groningen al de kans om zijn honderdste treffer voor PSV te maken, maar dat liet de spits na. Dit weekend gaat De Jong opnieuw op jacht naar die jubileumtreffer. En de kans is groot dat De Jong die treffer met het hoofd zal maken.

De topschutter van PSV scoort bijna de helft van zijn goals met het hoofd en dat was ook te zien toen we zijn jubileumdoelpunten erbij pakten. De 29-jarige De Jong kwam in de zomer van 2014 over van Borussia Mönchengladbach en scoorde zijn eerste Eindhovense doelpunt in de kwalificatiewedstrijd van de Europa League met het Oostenrijkse Sankt Pölten met, jawel, het hoofd.

Bekijk hieronder de eerste PSV-goal van Luuk de Jong en lees verder.

Ook zijn tiende goal maakte de spits met het hoofd. In de wedstrijd met FC Dordrecht zorgde De Jong voor de 1-2 in het duel dat PSV uiteindelijk met 1-3 zou winnen. Doelpunt nummer 25 was óók met het hoofd en dat in een speciale wedstrijd. De Jong scoorde namelijk twee keer in de kampioenswedstrijd van PSV met SC Heerenveen. Waarbij zijn laatste goal, zijn 25ste betekende in het shirt van de Eindhovenaren.

Bekijk hieronder de 25ste PSV-goal van Luuk de Jong en lees verder.

Binnen twee seizoenen bij PSV had De Jong zijn naam als topschutter eer aan gedaan door meer dan vijftig keer te scoren. Zijn vijftigste doelpunt maakte hij in de thuiswedstrijd met ADO Den Haag en dat deed hij voor deze keer met zijn voet.

Vormcrisis

Na die twee seizoenen komt de moeilijkste tijd voor De Jong bij PSV. Een vormcrisis die zijn weerga niet kent. In het seizoen 2016-2017 speelt de spits 39 wedstrijden waarin hij tot een schamele negen doelpunten komt. Ook in het seizoen erna, waarin PSV geen Europees voetbal speelt na het debacle met NK Osijek, komt er nog steeds geen einde aan de vormcrisis. De Jong maakt in 33 wedstrijden dertien goals, niet bepaald veel voor de spits die gewend is om meer dan twintig goals te maken in een eredivisieseizoen.

Een van die dertien doelpunten in dat seizoen betekende wel zijn 75ste treffer voor PSV. De Jong maakte een hattrick in het duel met PEC Zwolle, waarbij zijn tweede goal opnieuw een jubileumtreffer betekende. Het zal geen verrassing zijn dat ook deze goal via het hoofd van De Jong binnenviel.

Bekijk hieronder de 75ste PSV-goal van Luuk de Jong (vanaf minuut 4.20).